وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، يتوقع أن تعيد حماس جميع رفات الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وقال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إن الحركة بدأت عمليات بحث جديدة في مناطق إضافية عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة، بحسب بيان نشر الأحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر، السبت، من أنه "يراقب عن كثب" مدى التزام حماس بتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه يتوقع إعادة مزيد من الجثث خلال 48 ساعة.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعض الجثث يصعب الوصول إليها، لكنهم يستطيعون إعادة البعض الآخر، ولسبب ما لا يفعلون ذلك".

من جانبها، أكدت حماس في بيانات سابقة أن جهودها تواجه صعوبات كبيرة بسبب حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، ما يعقّد عمليات انتشال الرفات.

وقال مسؤولان مصريان إن الفريق المصري دخل إلى غزة، السبت، عبر معبر كرم أبو سالم، وهو مزود بآليات تشمل حفارات وجرافات ثقيلة للمساعدة في عمليات البحث، في إطار جهود الوساطة لتثبيت وقف إطلاق النار.