وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، قال الحائك إن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمل على محاربة السلطة الفلسطينية وإضعافها، مضيفا: "لا يمكن أن نتساوق مع سياسة نتنياهو".

وشدد المتحدث على أن حركة فتح لم تخرج من غزة، مؤكدا أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن مشروع الوحدة الوطنية يواجه حربا مستمرة.

وفي ما يخص الجهود السياسية الأخيرة، وصف منذر الحائك اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة بأنه كان "ضبابيا في الشكل والمضمون"، داعيا إلى مسار وطني واحد وشرعية واحدة وجغرافيا فلسطينية موحدة.

كما أعلن دعم فتح لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة بعد الحرب، قائلا: "لا يمكننا إلغاء حماس، ولا يمكنها إلغاءنا"، في إشارة إلى ضرورة التفاهم على المرحلة المقبلة.

ووجه الحائك رسالة إلى حماس قائلا: "إما توحيد الجغرافيا الفلسطينية أو الانفصال".