وذكرت "رويترز" أن عاملين اثنين قتلا في الحادث، وأصيب آخرون.

وأفادت مصادر عراقية أن الحريق التهم عددا من مستودعات حقل الزبير، التي تعد أكبر عقدة أنابيب مشتركة لنقل النفط من الحقول إلى الخزانات وأنابيب التصدير إلى منصات تصدير النفط في الخليج.

وحسب المصادر، لم تتوقف عمليات شحن النفط الخام للأسواق العالمية، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء النيران.

كما قال مسؤولون إن إنتاج الحقل لم يتأثر ويبلغ حاليا 400 ألف برميل يوميا.