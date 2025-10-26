وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء الآخرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتبادلون المعلومات لإحباط أي تهديدات، وإن هذا سمح لهم بتحديد هجوم وشيك محتمل في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، قبل أسبوع بأن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حماس قد تنتهك وقف إطلاق النار بهجوم على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال روبيو للصحفيين، وهو في طريقه من إسرائيل إلى قطر، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في جولة متعددة المحطات: "أرسلنا رسالة عبر وزارة الخارجية، وأرسلناها إلى وسطائنا أيضا، حول هجوم وشيك، ولم يحدث".

وأضاف: "لذا، فإن الهدف هنا، في نهاية المطاف، هو تحديد التهديد قبل وقوعه".

وأوضح روبيو، أن عدة دول مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية تهدف إلى الانتشار في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك.

وأضاف أنه يمكن للولايات المتحدة الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا، ووجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان.