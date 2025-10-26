وأوردت وزارة الصحة أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف، قضاء النبطية، أدت إلى سقوط قتيل وإصابة مواطن بجروح".

ولاحقا، أفادت الوزارة في بيان بأن "غارة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة، قضاء صور، أدت إلى سقوط قتيل".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل زين العابدين حسين فتوني، مشيرا إلى أنه كان "قياديا في الوحدة المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بالعربية أن الجيش "قضى على قائد في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، والذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".

وكثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها هذا الأسبوع، إذ قتل شخصان الجمعة جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وذكر الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف في الضربة الأولى مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في الحزب، وفي الضربة الثانية عنصرا "كان يهم بمحاولات إعادة إعمار قدرات عسكرية" للحزب.

وأسفرت سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، على جنوب البلاد وشرقها عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم مسنة.