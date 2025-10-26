وقال ترامب، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال توقف بقطر في طريقه إلى ماليزيا، إن "على حماس أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن، وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "بعض جثث الرهائن في غزة يصعب الوصول إليها، لكن يمكن لحماس إعادة جثث أخرى، لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما".

كما لفت إلى أن "الدول الأخرى المشاركة في السلام ستتخذ إجراءات في حال عدم إعادة جثث الرهائن بسرعة".

واعتبر ترامب أن "السلام في الشرق الأوسط صامد، وهناك فرصة جيدة ليصبح دائما".

وأكد الرئيس ترامب أنه سيعامل حماس وإسرائيل بعدل "إذا التزمتا بتعهداتهما".

كما أشار ترامب إلى أن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما، وأن قوة دولية ستنشر في القطاع قريبا، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين، ردا على سؤال عن الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما".

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بدور دولة قطر، واصفا إياها بأنها "حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة".