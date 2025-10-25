جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان "وطن السلام"، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر.

وقال المتحدث، إن الرئيس وجه في الفعالية التحية لكل من شارك فيها، بما في ذلك فناني مصر، مشيدا بما تضمنته الاحتفالية من رسائل هامة، و دعيا الجامعات والمدارس وجهات الدولة المعنية لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء.

وأوضح الشناوي أن السيسي "فور وصوله إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على "رسالة سلام من مصر إلى العالم"، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارا استراتيجيا ومبدأ راسخا في سياستها الوطنية والدولية".

وتابع أن الرئيس أشار إلى أنه "يتعين توجيه الشكر لله تعالى على وقف الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي مر بها الفلسطينيون لمدة عامين، وعلى نجاح مصر في جهودها في هذا الصدد والتي توجت باستضافتها لقمة شرم الشيخ للسلام".

وأوضح السيسي أن "شهر أكتوبر هو شهر النصر وأن النصر لم يأت بقوة الجيش فقط بل أولا بقوة الشعب، مؤكدا أن الشعب الذي يرفض الهزيمة يعينه الله على النصر". مؤكدا على أن "اتخاذ القرار مسئولية، وأن قضيتنا عادلة، وأن مصر لا تتعدى على حقوق الآخرين".