وقال كاتس: "في نظري، إن تجريد غزة من السلاح من خلال تدمير أنفاق حماس الإرهابية، إلى جانب نزع سلاح حماس، هو الهدف الاستراتيجي الأهم لتحقيق النصر في غزة".

وتابع: "المهمة الأخلاقية الأكثر إلحاحا هي بالطبع إعادة جميع الرهائن المتوفين (الجثامين) إلى الوطن، وسنفعل كل شيء لتحقيق هذه المهمة".

وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحقيق ما وصفه بالنصر الكبير ضد حماس، مع التركيز على تدمير الأنفاق، التي لا يزال نحو 60 بالمئة منها قائما.

وأضاف الوزير أن الجيش قد وضع تدمير هذه الأنفاق كأولوية رئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب حماية الجنود والمستوطنات.

كما كشف عن التنسيق الجاري مع المسؤولين الأميركيين، لإيجاد حلول جذرية لنزع وتدمير الأنفاق في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم، إلى جانب نزع سلاح حماس.