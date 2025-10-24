وذكر روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات: "هناك دول عدة اقترحت المشاركة (..) قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها".

وتابع: "سنواصل التزاماتنا بموجب اتفاق عزة وحققنا تقدما كبيرا.. ولن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة".

وأوضح وزير الخارجية الأميركية: "لن تكون غزة مصدر تهديد لإسرائيل.. وفي حال خرقت حماس اتفاق غزة سنعتمد آليات أخرى لنزع سلاحها".

وأكد: "يجب التركيز الآن على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتنص المراحل التالية للخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة على نزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية لحفظ الأمن، وإعادة إعمار القطاع المدمّر.



من جهة أخرى، شدد روبيو على أن "تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية كان إحراجا لـ(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مضيفا: "لا أعتقد أن ضم الضفة الغربية سيحدث".

وأردف قائلا: "نريد سلاما في المنطقة لا يهدد أمن إسرائيل.. وسنحاول إرساء فرص لتحقيق الازدهار والاستقرار في غزة".