وأوضح المصدر أن إسرائيل توجهت إلى لجنة وقف الأعمال العدائية المشتركة (الميكانيزم) المنبثقة عن القرار الدولي 1701، بـ 1734 شكوى تتعلق بانتهاكات من جانب حزب الله.

وأضاف أن الجيش اللبناني طُلب منه التعامل مع 840 شكوى، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني أكد أنه تعامل مع 528 منها، في حين اضطر الجيش الإسرائيلي إلى التعامل بنفسه مع 88 شكوى.

وبيّن المصدر أن 812 شكوى أخرى قُدمت بعد أن كانت إسرائيل قد تعاملت معها فعليا على الأرض، فيما سجلت 452 حالة تعامل فيها الجيش اللبناني بمبادرة منه.

كما كشف المصدر أن أكثر من 320 عنصرا من حزب الله قُتلوا منذ بدء سريان الاتفاق، دون أن يحدد الفترة الزمنية الدقيقة أو طبيعة العمليات التي أفضت إلى مقتلهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، واستمرار تبادل القصف بين الجانبين رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل.