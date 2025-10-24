ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة التل في البلدة، وقامت بإشعال النيران في عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين.

وأضافت أن ذلك "أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة".

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، وسط مطالبات فلسطينية بتوفير الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنتقدان بشدة هجمات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وفرضا عقوبات على مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات بسبب انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إلى جانب 3 ملايين فلسطيني.