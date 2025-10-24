وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مسابقة عالمية لرواد الأعمال، والتي تقام بتنظيم من "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، حيث يتنافس المشاركون على جوائز مالية تتجاوز قيمتها (1.5) مليون دولار، في حدث يجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء العالميين، ويُبرز مكانة المملكة المتنامية مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار.

واستقبلت المسابقة في مرحلة التسجيل أكثر من (10300) متقدم من أكثر من (169) دولة حول العالم، حيث خضعت المشاريع المتقدمة لعمليات تقييم وتحكيم متعددة منذ مايو الماضي، تأهل منها (250) مشروعا إلى المعسكر التدريبي الافتراضي، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة إيسادي رامون لول، ليتم اختيار أفضل (100) مشروع منهم للتنافس في النهائيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأبرز الدول مشاركة في المسابقة هي المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وكندا، وسنغافورة، وفرنسا، والبرازيل، والمملكة المتحدة.

كما تغطي الشركات المتأهلة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاتصالات وتقنية المعلومات، الصحة والخدمات الاجتماعية، الخدمات المتنوعة، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، الصناعة، الفضاء.

وتُسهم المسابقة في تمكين رواد ورائدات الأعمال عالميا من عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، والاستفادة من برامج التدريب والإرشاد والتواصل، بما يعزز قدراتهم التنافسية ويساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع العالمي.

ويأتي تنظيم نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ضمن بيبان 2025، ليؤكد دور المملكة في دعم الابتكار وريادة الأعمال عالميا، ويعكس مكانتها في استقطاب الشركات الناشئة الدولية، والاستثمارات، والأفكار الريادية في بيئة اقتصادية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.