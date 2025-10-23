وأضاف مرقص أن المجلس شدد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل الدول الضامنة.

وفي ملف آخر، وافق مجلس الوزراء اللبناني على إبرام اتفاقية مع الجانب القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحديد الحقوق البحرية للبنان في البحر المتوسط، بما يشمل مناطق التنقيب عن النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري والاقتصادي بين بيروت ونيقوسيا وضمان حقوق لبنان السيادية في مياهه الإقليمية.

وقتل رجلان في غارات إسرائيلية استهدفت الخميس مناطق جبلية في شرق لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على "عدة أهداف" لحزب الله من بينها موقع إنتاج "صواريخ دقيقة".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل إسرائيل شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصا في الجنوب.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية (...) والغربية في البقاع"، لافتة إلى "غارتين" إسرائيليتين "على جرود الهرمل".