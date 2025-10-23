وأوضحت المصادر أن وفدي فتح وحماس بحثا المشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

هذا وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة بأن القاهرة ستستضيف مباحثات بين الفصائل الفلسطينية السبت المقبل، للتوصل إلى توافق فلسطيني في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، التقى حسين الشيخ، بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية، لاستكمال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما تكثف الولايات المتحدة إيفاد كبار ممثليها ومسؤوليها العسكريين إلى إسرائيل لضمان التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية التحركات الأميركية بأنها تمثل "ممارسة رقابة مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خشية حدوث أي انتهاكات في الميدان تهدد مصير الصفقة".