وأضاف بن غفير، في منشور عبر منصة "إكس"، أن "أعضاء الكنيست يصوتون وفقا لتقديرهم، والبرغوثي قاتل نازي بغيض، ودماء مدنيين كثيرين، نساء وأطفالا، على يديه".

وشدد بن غفير: "لن يُفرج عنه (مروان البرغوثي) ولن يقود الضفة الغربية".

وجاءت تصريحات بن غفير بعد أن علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعوات الإفراج عن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، قائلا إنه "سيتخذ قرارا بشأن ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قد يدعو إسرائيل إلى الإفراج عن البرغوثي، مضيفا أنه ناقش مع مساعديه في البيت الأبيض إمكانية الإفراج عنه.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية، ردا على سؤال بشأن البرغوثي: "لقد طُرح علي هذا السؤال حرفيا قبل نحو 15 دقيقة من مقابلتكم، وسأتخذ قرارا بهذا الشأن".

ولم يكن البرغوثي ضمن الأسرى الذين وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم هذا الشهر مقابل إطلاق سراح الرهائن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من أن مسؤولي حماس دعوا، بحسب تقارير، إلى الإفراج عنه.

ويقضي البرغوثي عدة أحكام بالسجن المؤبد بعد إدانته عام 2004 على خلفية هجمات في إسرائيل أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.