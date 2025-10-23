وقالت الداخلية السورية في بيان: "نفذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبّان حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا".

وأضاف البيان: "أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن المجرم كان مسؤولا مباشرا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية".

واختتم البيان بالقول: "أُحيل المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وكان سجن صيدنايا من أوائل المواقع التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، منذ دخولها دمشق وسقوط الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وأفرج عن المئات من نزلاء السجن، بينما بدأت السلطات الجديدة في سوريا عمليات ملاحقة لمسؤولي النظام السابق، ومن بينهم القائمون على إدارة سجن صيدنايا.