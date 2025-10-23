وقال السيسي في كلمة خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومصر: "تبادلنا وجهات النظر مع دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمات في الشرق الأوسط".

وأضاف: "طالبنا بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها".

وشدد السيسي في كلمته على أن مصر "تقوم بدور محوري لمنع الهجرة غير الشرعية".

وكان بيان صادر عن القمة الأوروبية المصرية قد أكد على ضررورة "التعاون بشأن قضايا الهجرة، مثمنين دور مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وملتزمين بتطوير مسارات هجرة شرعية ومنظمة، وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الطوعية الكريمة".

كما رحب البيان بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.

وأكد البيان على الالتزام الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.