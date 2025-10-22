وأضاف أن تسليم الفتاة جاء ضمن اتفاق تضمّن أيضا نزع سلاح أفراد مجموعته وانسحاب الأمن الداخلي من محيط المخيم، مع الإبقاء على بعض الحواجز في المنطقة لضمان الاستقرار.

وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، مع نصب عدد من الحواجز في محيط حارم والطرق المؤدية إلى المخيم، تحسبا لأي محاولة فرار لعناصر المجموعة.

وكان قائد قوى الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، كشف أنّهم اتخذوا إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، بعد توتر وقع في "مخيم الفردان" بالمنطقة، إثر انتهاكات متكرّرة بحق الأهالي.

وأوضح باكير أنّ الأجهزة الأمنية تحرّكت استجابة لشكاوى سكان المخيم، عقب سلسلة حوادث، كان آخرها "خطف فتاة على يد مجموعة مسلّحة يقودها المدعو عمر ديابي".

وأضاف أنّ قوى الأمن الداخلي طوّقت مخيم الفردان (مخيم المهاجرين الفرنسيين)، وأقامت نقاط مراقبة على أطرافه، إلى جانب نشر فرق لتأمين المداخل والمخارج ومنع أي تجاوزات جديدة.

وأشار باكير إلى أنّ الأجهزة الأمنية سعت للتفاوض مع المدعو "ديابي" لتسليم نفسه طوعاً، إلا أنّه رفض، وتحصّن داخل المخيم مطلقاً النار باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى ترويع الأهالي واستفزاز القوات المنتشرة في المنطقة.

وأكّد العميد باكير، أنّ "الأمن الداخلي ملتزم بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المخيمات"، مشدداً على أنّ "أي محاولات للإخلال بالأمن أو استغلال المخيمات كملاذ للمطلوبين ستُواجَه بحزم ووفق الإجراءات القانونية".