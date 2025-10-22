وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "حماس تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته، وتشن حملة قمع ضد معارضيها بعد أن أوحى لها الأميركيون بأنها ستحظى ببعض الوقت لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".

وأضافت بريجون: "في هذا السياق، من الضروري تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مع الأولويات الثلاث.. الإنسانية، والأمنية، وأخيرا المتعلقة بالحكم".

واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الأربعاء، من القدس، أن مهمة نزع سلاح حماس في قطاع غزة وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية ستكون "صعبة للغاية".

ولم تُطبق بعد نقاط عدة من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر لإحلال السلام في غزة، ومن بينها مسألة نزع سلاح حماس.

ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن وقف إطلاق النار لا يزال "هشا جدا"، ودعا إلى "الانتقال فورا إلى فتح الجسور الإنسانية ومختلف الطرق الإنسانية" لإتاحة إدخال المساعدات، معتبرا أنه"أمر طارئ للغاية".