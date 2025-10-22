وطالب دقلو في خطاب مساء الثلاثاء، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023.

وقال: "عناصر النظام السابق اختاروا الحرب والدماء وعليهم تحمل التبعات".

واعتبر قائد قوات الدعم السريع الهجوم الذي نفذه الجيش بطائرة مسيرة يوم السبت وأدى إلى مقتل زعيم قبيلة المجانين في كردفان و17 من قيادات وأفراد القبيلة "خطأ كبيرا"، وقال إن الجيش سيدفع ثمنه.

وجاء خطاب حميدتي بعد ساعات من هجوم مسيرات استهدف مواقع عسكرية ومخازن إمداد للجيش في مدن الدمازين وسنار جنوب غرب العاصمة الخرطوم وكسلا في شرق البلاد إضافة إلى مناطق في النيل الأبيض، وسط أنباء غير مؤكدة عن مقتل 250 فردا في معسكر تجنيد بمدينة سنار.

وتوعد حميدتي باستهداف أي مطار تنطلق منه طائرة أو مسيرة تهاجم المدنيين في دارفور وكردفان.

وقال: "أي طائرة من أي مطار في دولة مجاورة تسقط أو تُقلع من أي مطار سيكون هذا المطار هدفا مشروعا لنا".

وأضاف: "استهداف الإدارات الأهلية وأعيانها يمثل إبادة وتطهيرٍ يهدف إلى محو القبائل وإرثها".

وتعهد حميدتي بالرد على تلك الهجمات، وقال "ردنا سيكون قويا ولن نستهدف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش".

واتهم حميدتي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بمحاولة خداع المجتمع الدولي بشأن علاقته مع الإخوان، وقال "لم يعد هنالك جيش في السودان والذين يقاتلون الآن هم الإخوان".

وأوضح: "البرهان أطلق دعاية التخلص من الإسلاميين ونقول له: أبدأ من نفسك أولا .. والإسلام بريء منكم جميعا".