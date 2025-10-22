وأوضحت الوزارة في بيان أن روبيو هنأ السوداني على استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا، مما سيعود بالنفع على العراق وتركيا والشركات الأميركية.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران والتي قال إنها تقوّض سيادة العراق، وأمنه.

وأكد روبيرو التزام واشنطن بالعمل الوثيق مع بغداد لتعزيز المصالح المشتركة، المتمثلة في حماية السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.