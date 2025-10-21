أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نيتها تسليم جثتي رهينتين إسرائيليين تم انتشالهما، يوم الثلاثاء، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت "القسام" في بيان "ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

وإذا تمت عملية التسليم، فستكون حماس قد سلمت 15 جثة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ويوم الاثنين، تسلمت إسرائيل من الصليب الأحمر رفات رهينة من غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.