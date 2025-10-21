وقال الجيش إنه نفذ العملية "لتدمير مواقع عدة تابعة لحزب الله" على الجانب اللبناني من جبل دوف.

وذكر أن جنود الاحتياط ومهندسي القتال من اللواء الإقليمي 810 نفذوا العملية، الأحد، بهدف "منع حزب الله من استخدام المنطقة للتمركز مستقبلا".

وتشن إسرائيل بشكل متكرر غارات جوية على مناطق متفرقة من لبنان، خاصة في الجنوب، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية أو عناصر من حزب الله.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك حذر من إمكانية أن توجه إسرائيل ضربات لحزب الله، في حال فشل لبنان في نزع سلاحه، مؤكدا أن العواقب ستكون "خطيرة للغاية".

وقال براك، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الأميركي إلى تركيا، في منشور مطول على منصة "إكس": "إذا واصلت بيروت التردد فقد تتحرك إسرائيل منفردة، والعواقب ستكون وخيمة".

وأضاف أن الجناح العسكري لحزب الله سيخوض مواجهة كبرى مع إسرائيل في "لحظة تظهر فيها إسرائيل أقصى درجات القوة، بينما يكون حزب الله، المدعوم من إيران، في أضعف حالاته"، على حد تعبيره.

وأكد براك أن عددا من المبادرات المدعومة أميركيا في لبنان الرامية إلى دفع بيروت نحو السلام مع إسرائيل "تعثرت مؤخرا".