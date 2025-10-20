جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها كل من ويتكوف وجاريد كوشنر، مساء الأحد، ضمن برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية.

وقال ويتكوف: "فريقنا يعمل الآن بخصوص المغرب والجزائر، وأتوقع التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما."

وأضاف أن "البحث عن السلام انتشر كالعدوى، والناس يريدون القيام بذلك والتوصل إلى السلام في مناطق مختلفة."

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، إن ترامب يشدد على سيادة المغرب على إقليم الصحراء، مؤكدا أن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء "وسنفتح فيها قنصلية قريبا".