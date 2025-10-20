ويلتقي وفد من حركة حماس مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث الحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، الهادف إلى مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب، حسبما أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس"، الإثنين.

وأوضح المصدر أن وفد حماس سيعقد خلال اليومين المقبلين لقاءات مع المسؤولين المصريين تتعلق بـ"الحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي سترعاه مصر قريبا".

وأشار إلى أن الحوار يهدف إلى "توحيد الجسم الفلسطيني ومناقشة القضايا الرئيسية المهمة، بما في ذلك مستقبل قطاع غزة، وتشكيل لجنة الكفاءات المستقلة التي ستتولى إدارة القطاع"، مؤكدا أن حماس "تعهدت للوسطاء بتمكين لجنة الكفاءات المستقلة".

كما وصل الموفدان الأميركيان ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل، الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤوليها حول متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم الأسبوع الماضي، غداة تصعيد ميداني هدّد بتقويضه.

وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير التقى المبعوثين الأميركيين.

وقالت شوش بيدروسيان: "اجتمع نتنياهو في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لمناقشة التطورات والتحديثات في المنطقة"، كما أشارت الى أنه سيلتقي في إسرائيل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، من دون أن تحدد موعدا لذلك.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبناء على خطة من 20 بندا طرحها، بعد حرب مدمرة استمرت عامين.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي من مناطق عدة، وفي مرحلة لاحقة تسليم إدارة القطاع إلى لجنة من التكنوقراط المستقلين بإشراف "مجلس سلام" يرأسه ترامب.

وأكدت حماس أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع تشديدها على ضرورة بحث مستقبل القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم لـ"فرانس برس"، الأحد، إن الحركة تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح والفصائل الأخرى، من أجل "بلورة موقف وطني لتجاوز الملفات الشائكة والوصول لموقف وطني موحد حول القضايا الرئيسية المهمة".

وذكر المصدر المطلع أن وفد حماس سيلتقي، يوم الإثنين، مسؤولين مصريين وقطريين لبحث "الخروق الإسرائيلية، خصوصا عشرات الغارات الجوية التي أسفرت عن عشرات الشهداء في قطاع غزة الأحد".

وأضاف أن الوفد "سيناقش البدء بالمرحلة الثانية لاتفاق وقف النار، وفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، وزيادة المساعدات للقطاع وفق الاتفاق الذي ينص على إدخال 400 شاحنة يوميا، واستكمال الانسحابات الإسرائيلية من القطاع".