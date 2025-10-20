وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية، بأن مئات المتظاهرين عرقلوا حركة المرور، وعرضوا المشاة للخطر، وأشعلوا النار في حاويات القمامة، ورشقوا الضباط بالحجارة وأشياء أخرى.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية إجراءات للسيطرة على الحشود لاستعادة النظام في المنطقة، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم واقتادتهما للتحقيق.

وأغلق المحتجون الطرق، واستخدمت الشرطة وسائل عدة لتفريق المظاهرات، بما في ذلك مدافع المياه.

ولا تزال قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود في مكان الحادث حاليا لضمان الحفاظ على النظام وإعادة حركة المرور.

وتجمع العشرات حول مقر إقامة رئيس البلاد إسحاق هرتسوغ في القدس الأسبوع الماضي، وطالبوه بإصدار عفو عن نحو 25 سجينا يهوديا، عقب إطلاق سراح آلاف الإرهابيين بموجب اتفاق السلام مع غزة.

وأدت الاحتجاجات إلى مواجهات وإغلاق طرق في المنطقة، بالإضافة إلى اعتقال أربعة متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام.