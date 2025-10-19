وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قُتل الرائد ينيف كولا والرقيب أول إيتاي يافيتس، كما أُصيب جندي احتياط من وحدة هندسية تابعة لفرقة غزة بجروح خطيرة".

وأضاف: "نُقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد أُبلِغت عائلته".

بالتزامن مع ذلك، قال الجيش إنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحماس في قطاع غزة الأحد، متّهما الحركة بخرق الهدنة.

وأوضح: "أغار الجيش في الساعات الماضية من خلال قصف جوي ومدفعي على عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة في أعقاب خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت مبكر اليوم" الأحد.

في المقابل، قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية الأحد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين في منطقة رفح فتحوا النار على جنوده وأطلقوا صاروخا مضادا للدبابات.

لكن كتائب القسام، جناح حماس العسكري، قالت في بيان "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وأضافت: "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".