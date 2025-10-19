وقال الجيش، في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي قبل قليل موجة غارات ضد أهداف إرهابية لحماس في جنوب قطاع غزة في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وكانت إسرائيل شنت في وقت سابق الأحد غارات أولية على غزة، زاعمة أن حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

وعقب ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالعمل بقوة ضد "أهداف إرهابية" في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أميركية وإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالهجمات عبر مركز القيادة الأميركي المشرف على الهدنة، التي تم التوصل إليها قبل أيام قليلة.

واشنطن تسعى لـ"إنقاذ" اتفاق غزة

وتُعدّ اشتباكات اليوم أخطر تصعيد بين إسرائيل وحماس منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة دونالد ترامب تسعى جاهدة لمنع وقوع المزيد من الحوادث التي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب لموقع "أكسيوس": "كنا نعلم أن هذا الأمر يلوح في الأفق. وكلما طالت مدة السماح لهؤلاء بمهاجمة بعضهم البعض، زاد عدد هجماتهم".

كما قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على "الرد بشكل متناسب مع ضبط النفس".

وأضاف أن واشنطن أبلغت تل أبيب بضرورة التركيز على عزل حماس، والتحرك بسرعة نحو إيجاد بديل لها في غزة، بدلا من استئناف الحرب.

وأبرز: "لا أحد يريد العودة إلى حرب شاملة. الإسرائيليون يريدون أن يظهروا لحماس أن هناك عواقب، دون تقويض اتفاق السلام".

من جهتها، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تحدثا مع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الوضع، وحثّاه على أن "تردّ إسرائيل بطريقة مدروسة وتتجنب ردّا قد يؤدي إلى انهيار خطة ترامب".