وقالت المصادر إنه تم تسجيل "51 قتيلا وأكثر من 150 مصابا منذ قرار وقف الحرب".

وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى "مقتل 35 مواطنا، وإصابة 146 آخرين في غزة" منذ 11 أكتوبر.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 68 ألف قتيل، و170 ألف مصاب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بأنه "خلال ساعات..11 قتيلا وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على الزوايدة والنصيرات وجباليا في قطاع غزة".

وتبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في جنوب قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالعمل بقوة ضد "أهداف إرهابية" في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، أن مقاتلي حركة حماس نفذوا "هجمات متعددة" ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا ونفت حركة حماس صلتها بالأحداث التي شهدتها رفح، وقالت في بيان: "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".