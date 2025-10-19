وذكر بيان لمكتب نتنياهو: "على إثر خرق حماس لوقف إطلاق النار، فقد أجرى رئيس الوزراء مشاورات أمنية مع وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف: "أصدر رئيس الوزراء تعليماته بالعمل بقوة ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد، إن مقاتلي حركة حماس نفذوا "هجمات متعددة" ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو "قصف حتى الآن نحو 20 هدفا في قطاع غزة: في رفح ودير البلح".

وأوضحت، نقلا عن مصدر أمني: "من المتوقع أن تتسع وتزداد وتيرة الهجمات".

هذا ونفت حركة حماس صلتها بالأحداث التي شهدتها رفح، وقالت في بيان: "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، ولا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

وأكملت: "لا معلومات لدينا إن كانوا قد (قتلوا) أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ، وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق ولا يمكننا التواصل مع أي من (مقاتلينا) هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".