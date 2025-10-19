وذكرت كتائب القسام: "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح".

وأوضحت أن "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة إسرائيل والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

بيان الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأحد، بعد أن تعرضت قواته لإطلاق نار من جانب مقاتلين فلسطينيين.

وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم، أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات وفتحوا النار على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في منطقة رفح وفقا لشروط اتفاق" وقف إطلاق النار.

وأضاف: "رد جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية باستخدام مقاتلات ونيران مدفعية، مستهدفا منطقة رفح للقضاء على التهديد، وقام بتدمير عدة أنفاق ومنشآت عسكرية تم رصد نشاط إرهابي فيها".