من جانبه، قال مكنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف سونتايا أوكارسري أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".

وتابعت: "الحكومة وجهاز التنسيق وشؤون الأسرى في دولة إسرائيل عازمون، ملتزمون ويعملون بلا كلل من أجل إعادة جميع مختطفينا القتلى لدفن لائق في وطنهم".

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق من الأحد، التعرف على جثة الرهينة رونين إنغل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "أبلغ عائلة الرهينة رونين إنغل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء معلنا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بـ"أي مساومة" ولن تدخر جهدا "إلى أن تتم استعادة كل الرهائن الذين قتلوا".

وقتل رونين إنغل (54 عاما) في كيبوتس نير عزو عند شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وأعلنت وفاته في الأول من ديسمبر 2023.