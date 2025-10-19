وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن مقاتلي حركة حماس نفذوا "هجمات متعددة" ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "تؤكد حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه".

وأضاف: "محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين".

ماذا حدث؟ في وقت سابق، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بسماع دوي انفجارات ورؤية الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء رفح جنوبي قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.