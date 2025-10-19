وأظهرت صور نُشرت صباح الأحد من داخل غزة كتلًا إسمنتية مطلية باللون الأصفر، إلى جانب لافتات معدنية صفراء من المقرر تثبيتها عليها لتحديد الخط فعليًا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أصدر الجمعة أمرًا بوضع هذه العلامات الميدانية بهدف جعل حدود السيطرة العسكرية في القطاع واضحة للعيان.

وقال كاتس إن هذه العلامات ستشكّل "تحذيرًا لعناصر حماس ولسكان غزة بأن أي خرق أو محاولة لعبور الخط سيُقابل بإطلاق النار".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يغطي "الخط الأصفر"، وفق ما حدده الوسطاء، أكثر من نصف مساحة القطاع — أي نحو 53 بالمئة من أراضيه، ومعظمها تقع خارج المناطق الحضرية.

لكن فعليا، لا يحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود بري في كامل تلك المساحة، إذ تتمركز معظم نقاطه العسكرية بالقرب من الحدود مع إسرائيل.