يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن الجيش شن هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة حماس بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وقالت تقارير إن "سلاح الجو هاجم أهدافا في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين".

وأبرزت القناة الإسرائيلية 12: "مسلحون أطلقوا النار على آلية في رفح والجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم جاء "بعد انتهاك حماس وقف إطلاق النار".

وتابعت: "هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها حماس اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. يوم الجمعة، خرج عدد من المسلحين من نفق في رفح وأطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات".

كما كشفت القناة 14: "بالإضافة إلى الحادث الخطير في رفح، قضى الجيش على مسلحين اثنين في منطقة جباليا تسللا عبر الخط الأصفر".

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش على الهجوم الذي وردت تقارير بشأنه.