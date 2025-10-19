وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "أبلغ عائلة الرهينة رونين إنغل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معلنا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بـ"أي مساومة" ولن تدخر جهدا "إلى أن تتم استعادة كل الرهائن الذين قتلوا".

وقتل رونين إنغل (54 عاما) في كيبوتس نير عزو عند شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وأعلنت وفاته في الأول من ديسمبر 2023.