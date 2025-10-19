وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، نقلت وكالة الأنباء السورية تفاصيلها، قال الشيباني إن سوريا "تتعامل مع الملف الروسي بعقلانية ورويّة، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التبعية أو الارتهان".

وأضاف أن: "الاتفاقيات التي أبرمها النظام البائد مع الجانب الروسي ما زالت قيد التقييم، ولم تُقرّ منها أي اتفاقيات جديدة حتى الآن".

وأشار إلى أن "المشاورات الجارية بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا يهدف إلى إعادة تحديد طبيعة هذا الوجود ودوره في المرحلة المقبلة، بما يضمن مصالح سوريا ويحافظ على استقلال قرارها الوطني".

وبيّن الشيباني أن العلاقة مع روسيا والصين يجب أن تسخّر لمصلحة الشعب السوري، مضيفا: "أعدنا تصحيح العلاقة مع الصين التي كانت تقف سياسيا إلى جانب النظام البائد وتستخدم (الفيتو) لصالحه، وفي بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين بدعوة رسمية من الحكومة الصينية".

وتابع قائلا إن "السياسة الخارجية السورية اليوم تنأى عن الاستقطاب والمحاور، وتنتهج الحوار والانفتاح والتعاون المتوازن مع الجميع، وتعمل على دعم جهود إعادة الإعمار، ورفع العقوبات الاقتصادية، وتأمين عودة كريمة للاجئين السوريين"، مؤكدا أن سوريا "باتت تُذكر في المحافل الدولية كدولة فاعلة تتطلع إلى المستقبل بثقة وثبات، بعد أن كانت تُقدَّم كأزمة إنسانية".

وأوضح الشيباني أن مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة "مثّل حدثا تاريخيا وباكورة انتصارها على الصعيد الدولي، وأسهم في إبراز دور دمشق وصوت شعبها لأول مرة بشكل مباشر أمام المجتمع الدولي دون أي مواقف محرجة".

وتطرق الشيباني في المقابلة إلى العلاقات مع الدول العربية، قائلا إنها "تشهد تقدما ملحوظا، كما أن العلاقات مع الدول الصديقة ومنها روسيا والصين، تسير باتجاه إعادة بناء متوازن قائم على الندية والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعب السوري".

وشدد على أن "أي تفاوض أو اتفاقيات مستقبلية ستأخذ في الاعتبار حقوق السوريين ومبدأ العدالة الانتقالية".