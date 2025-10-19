وقالت "حماس"، إن قرار إسرائيل عدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر سيؤدي إلى "تأخير عمليات انتشال وتسليم جثث" الرهائن.

وأوضحت الحركة في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن "استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، أن بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: "سيُنظر في فتحه (معبر رفح) بحسب الطريقة التي ستنفّذ بها حماس جزءها المتعلق بإعادة الرهائن القتلى وتنفيذ التفاهم المتفق عليه".

ويأتي تعليق مكتب نتنياهو بعد إعلان السفارة الفلسطينية في مصر أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الإثنين القادم.

وأكدت السفارة أن "إعادة فتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة".

وكان مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.

ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.