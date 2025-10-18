وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من بين الإجراءات التي يجري بحثها إعادة تموضع قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة وتغيير خطوط الانسحاب السابقة.

وأضاف المصدر أن تصريحات المسؤول الإسرائيلي جاءت قبيل إعلان حماس مساء السبت عن نيتها تسليم جثماني رهينتين إضافيين لإسرائيل.

في الوقت نفسه، أعلن مكتب نتنياهو أن معبر رفح سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، موضحة أن إعادة فتحه ستُدرس "بحسب مدى التزام حماس بتعهداتها في إعادة جثامين الرهائن وتنفيذ بنود الاتفاق".

ورحب منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين بقرار نتنياهو، لكنه شدد على أنه "لا ينبغي للحكومة الاعتماد على الوسطاء، بل عليها اتباع نهج صارم مع حماس والمطالبة بإعادة جميع الرهائن دون استثناء".

وأشار التقرير إلى أن مبعوث دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيزور إسرائيل الإثنين برفقة نائب الرئيس جيه دي فانس لدفع خطة الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وأبرز أن واشنطن "حثت إسرائيل على عدم فرض عقوبات أو اتخاذ أي إجراءات في الوقت الحالي".

هذا وكشفت القناة 12 أن "إسرائيل تدرس إدخال طواقم مصرية وتركية لقطاع غزة للبحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها "ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم (السبت) في قطاع غزة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت غزة".