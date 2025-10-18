وأكدت السفارة أن "إعادة فتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة".

وكان مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في مناطق عدة من القطاع.

ويعد معبر رفح أحد المعابر الرئيسية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وتشكل إعادة فتحه خطوة مهمة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.