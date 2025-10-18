وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القادة السياسيين في لبنان يتشاورون بشأن كيفية تحييد البلاد، وضمان عدم وقوع أي تصعيد سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد ناقش الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، العرض الأميركي بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل بشأن كل النقاط العالقة، كما بحث عون هذا الملف بتفاصيله مع رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.

لكن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن موقف لبنان الرسمي مازال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر، وذلك استنادا إلى تجربة الترسيم البري برعاية الموفد الأميركي، آموس هوكستين، التي أفضت إلى نتائج إيجابية.