وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت إنّه "بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر، طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال 9 قتلى نتيجة استهداف الاحتلال الاسرائيلي باصا للنازحين شرق حي الزيتون بالأمس".

من جهة أخرى، أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا إلى غزة السبت، ما يرفع العدد الإجمالي الذي سلمته إلى 135 جثمانا، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي اضطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، على أن تسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا في مقابل كل جثمان إسرائيلي تتسلمه.

ومساء الجمعة، سلمت حماس جثمانا إضافيا لرهينة إسرائيلي.