والأربعاء، دعت قيادة الجيش الأميركي في الشرق الأوسط حماس إلى وقف العنف ضد المدنيين في غزة، ونزع سلاحها "دون إبطاء"، وسط استعادة الحركة حضورها بنشر قوات أمن و"إعدام" من تعتبرهم متواطئين مع إسرائيل.

وأرسلت حماس قواتها تدريجيا إلى شوارع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، الجمعة، ولم تقل علنا إنها وافقت على نزع سلاحها.

وقال مصدر أمني فلسطيني، الإثنين، إن الحركة أعدمت أكثر من 30 من أفراد "عصابة" في مدينة غزة، من دون أن يحدد هوية العصابة المتورطة.

وتذرعت حماس بمخاوفها من الجريمة وانعدام الأمن، في الوقت الذي يعود به آلاف الفلسطينيين إلى شمال القطاع المدمر.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية في الجيش الأميركي براد كوبر في بيان: "نحث حماس بشدة على وقف العنف و(الامتناع عن) إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة على الفور".

رسائل متناقضة

ودعا كوبر حماس إلى التوقف التام والالتزام الصارم بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وتسليم أسلحتها من دون تأخير.

وقال: "عبرنا عن مخاوفنا إلى الوسطاء الذين وافقوا على التعاون معنا لضمان السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

لكن حملة حماس جاءت بعد أن لمح ترامب إلى أن الحركة حصلت مؤقتا على ضوء أخضر لتولي الأمن في غزة.

وفي تصريح للصحفيين، الثلاثاء، قال ترامب إن حماس قتلت "عددا من أفراد العصابات"، مضيفا أن ذلك "لم يزعجه".

وتنص خطة ترامب على إخراج حماس من السلطة مع نزع السلاح في قطاع غزة، لتديره لجنة فلسطينية تحت إشراف دولي.

وتشمل الخطة نشر بعثة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب قوة شرطة فلسطينية ودعمها.

ومن المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة ما يصل إلى 200 جندي في إسرائيل، للمساعدة في جهود الاستقرار في غزة، من دون أن يشمل ذلك نشر أي قوات أميركية داخل القطاع.