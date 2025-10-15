وحسب مصادرنا، فـ"هناك اتفاقات مهمة قيد الإنجاز بين روسيا وسوريا، تشمل عدة ملفات من بينها الاستراتيجية والعسكرية".

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على تجديد احتفاظ روسيا بالقاعدتين الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس على الساحل السوري، حيث سيكون لهما دور في "توزيع المساعدات الروسية إلى الدول الإفريقية".

كما سيتم توقيع عقود لتسليح الجيش السوري، مع تركيز خاص على تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي.

وفي ملف إعادة الإعمار، ستشارك الشركات الروسية بشكل في إعادة بناء البنى التحتية في سوريا.

وعلى الصعيد السياسي، ستدعم روسيا الحكومة السورية في جهودها لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية والحفاظ على وحدة البلاد.

كما ستدعم موسكو دمشق في رفع العقوبات المفروضة عليها، لا سيما على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وكان مسؤول سوري قال لـ"فرانس برس"، إن الرئيس السوري سيطلب من موسكو تسليم سلفه بشار الأسد.

وأكد بوتين في مستهل اجتماع مع الشرع في الكرملين استعداد موسكو لتعزيز العلاقات "المميزة" مع دمشق.

في المقابل، طمأن الشرع نظيره الروسي، بأن سوريا ستلتزم بجميع الاتفاقيات السابقة مع موسكو.

وتعد هذه الزيارة إلى العاصمة الروسية هي الأولى للشرع منذ توليه السلطة، بعد إطاحته الأسد حليف الكرملين أواخر العام الماضي، علما أن الأخير فر إلى موسكو.