وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الاعتقال وقع عشية عيد "العرش" اليهودي في مستوطنة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، حين لاحظت قوات تأمين وزارة الدفاع تحركات مشبوهة لرجل في محيط المقر.

وعند استجوابه، أدلى المتهم بتصريحات غامضة وأكد عزمه على "تصفية نتنياهو وبن غفير"، مما دفع الجنود إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت واعتقلته على الفور.

وخلال جلسة محاكمته، قال القاضي إيران جيلبارد إن المتهم كرر تهديداته، وأشار بيده كما لو كان يقطع رقبته، مؤكدا أن سلوكه يشكل "خطرا حقيقيا".

وأمرت المحكمة بتمديد احتجازه 3 أيام وإخضاعه لفحوصات نفسية، بعد أن واصل الحديث خلال الجلسة حول قضايا الرهائن وإطلاق سراحهم، ورفض التزام الصمت.