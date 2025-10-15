وجاء في بيان للجيش: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس إلى إسرائيل أمس (الثلاثاء) لا تتطابق مع أي من المختطفين الإسرائيليين".

وطالب الجيش الإسرائيلي الحركة بـ"بذل كافة الجهود" لإعادة جثث جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم.

وجرى التعرف على هوية 3 من رفات الرهائن الإسرائيليين الأربعة الذين أعادتهم حماس ليل الثلاثاء، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي.

وكتبت عائلة أورييل باروخ البالغ من العمر 35 عاما الذي كان يقيم في القدس واختطفته حماس في السابع من أكتوبر 2023 خلال مشاركته في مهرجان نوفا الموسيقي: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".

كذلك، أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.

وكان إيتان ليفي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 53 عاما، قتل بعد أن أوصل صديقة له إلى كيبوتس بئيري صبيحة هجوم حماس.

أما تمير نمرودي، وهو جندي يبلغ 18 عاما، فقد وقع رهينة بيد حماس في قاعدة عسكرية على حدود غزة.

وبموجب اتفاق التبادل الذي وقعته إسرائيل وحماس في إطار الهدنة التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعادت الحركة جميع الرهائن الأحياء وجثامين 7 رهائن من بين 28 تحتجزها.