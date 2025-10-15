وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"فرانس برس": "أدى انفجار عبوة لاصقة بعجلة المدعو صفاء المشهداني الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس محافظة بغداد وهو مرشح إلى مجلس النواب إلى مفارقته الحياة بالحال وإصابة 3 أشخاص من أفراد حمايته بجروح خطيرة".

وأوضح المصدر أن "الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء في الطارمية"، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة والتي تتبع إداريا لمحافظة بغداد.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار السيارة التي كان على متنها المشهداني.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن "تحالف سيادة" الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

من جانبه، قال بيان صادر عن "تحالف السيادة" إن "هذه الجريمة الجبانة امتداد لنهج الإقصاء والاستهداف والغدر، الذي تتبعه قوى السلاح المنفلت والإرهاب التي تسعى جميعا إلى إسكات الأصوات الوطنية الحرة".

وتعد الانتخابات المقبلة في 11 نوفمبر، سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ العام 2003.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".