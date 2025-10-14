وأضاف ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي: "حماس قالت إنها ستتخلى عن سلاحها.. وإذا لم تتخل عن سلاحها سنجردها منه".

وتابع: "إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعا وربما بعنف".

وحين سألته إحدى الصحفيات عن معنى "سريعا"، رد بالقول: "فترة زمنية معقولة"، ثم أوضح: "ليس علي أن أشرح كيف سنفعل ذلك، لكن إذا لم يتخلوا عن سلاحهم سنجردهم منه.. إنهم يعلمون أنني لا ألعب ألعاب".

وتابع: "تحدثت مع حماس.. وقلت لهم ستتخلون عن سلاحكم، صحيح؟، فقالوا نعم سيدي سنتخلى عن السلاح".

وتدارك فيما بعد وقال إن حماس لم تبلغه بشكل مباشر، لكن المحادثات جرت معها "من خلال أرفع المسؤولين الأميركيين".

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق تمسّكها بسلاحها ورفضها أي صيغة لنزعه.

وقال مسؤول في حماس، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، إن "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد".

ووقعت إسرائيل وحماس الخميس اتفاقا في مدينة شرم الشيخ المصرية، يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات.

ويجري حاليا بحث المرحلة الثانية من خطة السلام، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن نزع سلاح حماس ومستقبل الحكم في قطاع غزة.