وأضاف نصّار في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن "الجانب السوري أبدى رغبة في التعاون في الملفات الأمنية موضع النقاش"، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية مع دمشق تسير نحو التوصل إلى مسودة اتفاق لمعالجة تلك القضايا.

وتأتي تصريحات وزير العدل اللبناني عقب اجتماع رسمي جمعه بنظيره السوري، مظهر الويس، الذي وصل إلى بيروت على رأس وفد قضائي في زيارة رسمية تهدف إلى بحث الملفات القضائية العالقة بين البلدين.

ووصف نصّار اللقاء بأنه كان "وديا ومثمرا"، مؤكدا أنه تم تحقيق "خطوات جدية" خلال المحادثات.

من جانبه، صرّح وزير العدل السوري، مظهر الويس، بأنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاقية تعاون قضائي بين بيروت ودمشق، لكنه أكد أن الملف لا يزال قيد النقاش، مشددًا على أن أي تفاهم مرتقب "سيرتكز على مبادئ العدالة واحترام السيادة".

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى ضم أيضا وزير العدل.