أكدت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور العاصمة الروسية موسكو يوم غد الأربعاء.
وسيجري الرئيس السوري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي هذا السياق، قال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى دمشق، عماد الأطرش:
- موسكو كانت تعد العدة لاستضافة قمة عربية روسية يوم غد، ولكن بسبب التطورات المتعلقة بقطاع غزة أرجأت القيادة الروسية هذه القمة، لكن الرئيس السوري سيزور موسكو غدا للاجتماع بالرئيس بوتين.
- هناك ملفات كثيرة على طاولة النقاش، فالتدخل الروسي في الحرب السورية إلى جانب الرئيس السابق بشار الأسد كان سببا في بقائه حتى الثامن من ديسمبر من العام الفائت.
- الزيارة لا شك ستبحث مستقبل القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية والبحرية في طرطوس.
- من المفارقة أن سماء موسكو غدا ستكون فوق الرئيس الحالي والسابق لسوريا في ذات الوقت.