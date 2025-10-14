وسيجري الرئيس السوري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذا السياق، قال موفد "سكاي نيوز عربية" إلى دمشق، عماد الأطرش:

موسكو كانت تعد العدة لاستضافة قمة عربية روسية يوم غد، ولكن بسبب التطورات المتعلقة بقطاع غزة أرجأت القيادة الروسية هذه القمة، لكن الرئيس السوري سيزور موسكو غدا للاجتماع بالرئيس بوتين.